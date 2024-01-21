 Ünlü sosyetik Mehmet Birgen'in fotoğrafı şok etti

Ünlü iş insanı Mehmet Birgen, Şanlıurfa'ya gitti. Birgen, yöre kıyafeti giydi.

İş insanı, ayrıca tüfekle de poz verdi. Birgen, Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini gezdi ve sıra gecesine katıldı.



İş insanı, Göbeklitepe'ye hayran kaldı.

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