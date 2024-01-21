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Ünlü sosyetik Mehmet Birgen'in fotoğrafı şok etti

Ünlü sosyetik Mehmet Birgen'in fotoğrafı şok etti. İşte detaylar...

Ünlü sosyetik Mehmet Birgen'in fotoğrafı şok etti

Ünlü iş insanı Mehmet Birgen, Şanlıurfa'ya gitti. Birgen, yöre kıyafeti giydi.

 Ünlü sosyetik Mehmet Birgen'in fotoğrafı şok etti

İş insanı, ayrıca tüfekle de poz verdi. Birgen, Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini gezdi ve sıra gecesine katıldı.

Ünlü sosyetik Mehmet Birgen'in fotoğrafı şok etti
İş insanı, Göbeklitepe'ye hayran kaldı.

 

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