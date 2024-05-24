 Ünlü sosyetik Lara Kamhi yönetmen Barış Fert ile evlendi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Lara Kamhi, film yönetmeni Barış Fert ile evlendi.

İki yıldır birlikte olan çift, Boğaz'da düğün yaptı.



Çiftin ailesi ve arkadaşlarının katıldığı düğünden fotoğraflar sosyal medyada ortaya çıktı.

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