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Ünlü sosyetik Lara Kamhi yönetmen Barış Fert ile evlendi

Ünlü sosyetik Lara Kamhi yönetmen Barış Fert ile evlendi. İşte detaylar...

Ünlü sosyetik Lara Kamhi yönetmen Barış Fert ile evlendi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Lara Kamhi, film yönetmeni Barış Fert ile evlendi.

 Ünlü sosyetik Lara Kamhi yönetmen Barış Fert ile evlendi

İki yıldır birlikte olan çift, Boğaz'da düğün yaptı.

Ünlü sosyetik Lara Kamhi yönetmen Barış Fert ile evlendi


Çiftin ailesi ve arkadaşlarının katıldığı düğünden fotoğraflar sosyal medyada ortaya çıktı.

 

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