 Ünlü sosyetik Aslı Şen boşandıktan sonra bambaşka biri oldu

Aslı Şen, Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile 23 yıl evli kalmıştı.



Çift, geçtiğimiz mart ayında boşanmıştı.

Şen, saçlarını kısallttı ve yüzündeki değişimle dikkat çekti.



Şen saçını kısaltmasına, "Şu saç olayına bir açıklık getireyim. Kadının en önemli aksesuarlarından birinin hep saç olduğunu söyledim yıllarca. Saç kesimime hala alışamadım, evet yakıştığına katılıyorum ama ben kendimi küt saçlarımla yada uzunken daha iyi hissediyordum. Tabiki onlarca derdimiz var, biz burda biraz espriye vuruyoruz işi...

Yoksa şükredeceğimiz binlerce şey arasında sizlerle dertleşmek hoşuma gidiyor" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.