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Ünlü sosyetik Aslı Şen boşandıktan sonra bambaşka biri oldu

Ünlü sosyetik Aslı Şen boşandıktan sonra bambaşka biri oldu... İşte detaylar...

Ünlü sosyetik Aslı Şen boşandıktan sonra bambaşka biri oldu

Aslı Şen, Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile 23 yıl evli kalmıştı.

Ünlü sosyetik Aslı Şen boşandıktan sonra bambaşka biri oldu
Çift, geçtiğimiz mart ayında boşanmıştı.

Ünlü sosyetik Aslı Şen boşandıktan sonra bambaşka biri oldu

Şen, saçlarını kısallttı ve yüzündeki değişimle dikkat çekti.

 Ünlü sosyetik Aslı Şen boşandıktan sonra bambaşka biri oldu


Şen saçını kısaltmasına, "Şu saç olayına bir açıklık getireyim. Kadının en önemli aksesuarlarından birinin hep saç olduğunu söyledim yıllarca. Saç kesimime hala alışamadım, evet yakıştığına katılıyorum ama ben kendimi küt saçlarımla yada uzunken daha iyi hissediyordum. Tabiki onlarca derdimiz var, biz burda biraz espriye vuruyoruz işi...

Ünlü sosyetik Aslı Şen boşandıktan sonra bambaşka biri oldu

Yoksa şükredeceğimiz binlerce şey arasında sizlerle dertleşmek hoşuma gidiyor" dedi.

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