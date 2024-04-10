Netflix Türkiye yönetimiyle ilgili eleştirilere usta kalem Murat Tolga Şen'de katıldı. Aylar önce Netflix Türkiye yönetimiyle ilgili yazdığı yazıların karşılık görmesine sevinen Şen "Nihayet birileri de gördü. Senarist Ali Aydın ve Farah Zeynep Abdullah haklı" dedi.

'ÜNLÜ SİNEMA ELEŞTİRMENİ MURAT TOLGA ŞEN' SON MÜHÜR'E KONUŞTU...

Netflix Türkiye yönetiminin eleştirilerine katılan usta kalem Murat Tolga Şen "Yıllarca bozuk düzeni yazdım... Bir şey değişmiyor. Dijital Platformlardaki o düzenler öyle bir kurulmuş ki yıkmak, yöneticilerini göndermek imkansız gibi... Koskoca Disney'i kandırıp milyonlarca zarara soktu bu insanlar. İnanılmaz bir rant inanılmaz bir hırs var. Senarist Ali Aydın ve Farah Zeynep Abdullah gibi önemli isimlerin farkındalık yaratmak için konuşmaları önemli. Birilerinin fark etmesi de güzel. Herkesten önce yazıyorum görüyorum eleştiriyorum. Bu yüzden köyün delisi oldum biraz da..." açıklamasında bulundu...



NE OLDU?

"Youtube Kanalı gibi yönetiliyor"

Son aylarda dizi dünyasıyla ilgili yaptığı eleştirilerle dikkatleri üzerine çeken ünlü senarist Ali Aydın’ın Netflix Türkiye yönetimiyle ilgili eleştirisine Farah Zeynep Abdullah’tan destek geldi. Güzel oyuncu Netflix Türkiye Yönetimi için Youtube kanalı gibi yönetiliyor" ifadesini kullandı.

"Zenginleşenler hep aynı, yoksullaşanlar da aynı"



Ünlü senarist Ali Aydın’ın Netflix Türkiye yönetimiyle ilgili eleştirisini paylaştı. Ali Aydın, Netflix Türkiye’nin başındaki Pelin Diştaş’a seslenerek “Siz bize Aydın Doğan’ın mirasısınız… Sizi size yaraşır şekilde eleştiriyorum sayın Pelin Diştaş… Kanal D’nin Genel Müdürüyken de aynı şey söz konusuydu. İmtiyaz sahibi değilseniz görüşemezdiniz. Yıl 2024… Şimdi Netflix 2000’lerin Kanal D’si gibi oldu ama dostları hep aynı, zenginleşenler hep aynı, yoksullaşanlar da aynı…” paylaşımını yaptı.

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