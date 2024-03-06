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SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcının başı telefon dolandırıcılarıyla dertte

Türk müziğinin en güçlü sesleri arasında gösterilen başarılı sanatçı Haktan, Luvia Yeşilköy sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı.

Ünlü şarkıcının başı telefon dolandırıcılarıyla dertte

Programı öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Haktan, kendisine yöneltilen samimi sorulara aynı samimiyette yanıtlar verdi. 

BURADA O ÇİLEYİ YILLARDIR YAŞAYAN HANIMLARA AYIP ETMEK İSTEMEM 

Yaklaşan ''Kadınlar Günü'' için ''8 Marttan itibaren hiç bir kadına eziyet edilmesin.'' temennisini dile getiren başarılı sanatçı, ''Kadınlar ne ister?'' sorusuna '' 3 milyar değişik ruh var. Her şeyi ister, hiçbir şeyide istemez. Şöyle olmalı böyle olmalıya girersem, 8 Mart günü sokağa çıkamam.'' yanıtını vererek herkesi tebessüm ettirirken, ''Bir günlüğüne kadın olsanız ilk ne yapardınız?'' sorusu karşısında ise bir süre duraksadıktan sonra, ''Oha be birader, bir günlüğüne kadın olmak mı? Ülkemizde olmak istemezdim diyeceğim... Diyemiyorum. Burada o çileyi yıllardır yaşayan hanımlar var. Onlara ayıp etmek istemiyorum. O kadar spontane geldi ki soru dondum kaldım.'' sözlerini sarf etti.

Ünlü şarkıcının başı telefon dolandırıcılarıyla dertte

TELEFON DOLANDIRICILARI İLLALLAH ETTİRMİŞ 

Son dönemlerde popüler olan telefon dolandırıcılığı konusunda kendisine yöneltilen soruya, ''Bana da geliyor o mesajlar, telefonlar. E-Devlet'ten de engellesen çözüm olmuyor. Şimdilerde balcılar dadandı. Bal almak ister misin? 3 alana 1 bedava... Her biri beşer kilo olursa, üç kiloda bizden filan... Bunlarla uğraşıyoruz.''

Ünlü şarkıcının başı telefon dolandırıcılarıyla dertte

BEN HİÇ ZAYIF OLUP PHOTOSHOPLA KALINLAŞAN GÖRMEDİM 

Son olarak bazı sanatçıların photoshopu haddinden fazla abarttığını dile getiren Haktan, ''İnsanlar sahneyi izlemek için gidiyorlar, şöyle bir kalıyorlar ''Acaba bu o mu?'' diye. 110 kilosun mesela ama seksen kilo görünmek istiyorsun. Zor yani. Ben hiç zayıf olup kendini photoshopla kalınlaştıran görmedim. Bazı insanlarda var şekil şemal olarak photoshopa uygunlar ama ben değilim mesela. En son canevimden albümüm de hafif göbeğim vardı, onu düzeltmek istedim. Keşke istemeseymişim. Çokta rezil çıktı.'' ifadelerini kullandıktan sonra sahnedeki yerini aldı. 

Kendisini dinlemeye gelen misafirlerine müzik dolu bir akşam yaşatan Haktan, bir buçuk saatlik performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

 

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