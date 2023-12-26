  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcı Züleyha soluğu doktorda aldı!

Sanat dünyasının ünlü ismi Züleyha, ani ses kaybıyla sarsıldı! Boğaz reflüsü teşhisiyle karşı karşıya kalan sanatçı, yaşadığı korkunç deneyimi paylaştı.

Ünlü şarkıcı Züleyha soluğu doktorda aldı!

 

Sanat dünyasının ünlü ismi Züleyha, Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Doktor kontrolünden çıktığını belirten başarılı sanatçı, yaşadığı rahatsızlığı anlattı: Sesini kaybetme endişesi yaşadığını belirten Züleyha, "Sesim bir anda gitti. Üç gün boyunca sürdü. Korkunç bir deneyimdi, gerçekten ürkütücüydü. Hastaneye gittim ve boğaz reflüsü teşhisi konuldu. Mide reflüsü bilinir ama boğazdaki bu durumu pek tanımıyoruz. Yediğimiz içtiğimiz şeylere dikkat etmediğimizde başımıza geliyor" dedi.

 Ünlü şarkıcı Züleyha soluğu doktorda aldı!

DİYET YAŞAM TARZIM OLACAK

Diyet sürecinde olduğunu ve artık yemeklerine dikkat edeceğini vurgulayan Züleyha, "Son 10 yıldır dikkat ediyorum ama deprem bölgesinde çalışırken sağlığıma pek özen göstermedim. Sesim birden gitti ve şükürler olsun ki bu durumu atlattım. Bu diyet yaşam tarzım olacak" dedi. Sesinin kaybıyla ilgili endişesini de dile getiren sanatçı, "İlk düşündüğüm sahne performansım oldu. Bir daha şarkı söyleyebilir miyim diye düşündüm. En korktuğum şey buydu," şeklinde konuştu.

KAHVESİZ GÜNE BAŞLAMAK ÇOK ZOR

Diyet programında en zorlandığı şeyin kahve içememek olduğunu belirten Züleyha, "Kahve yerine ıhlamur içiyorum. Baharatlardan uzak duruyor, asitli meyvelerden kaçınıyorum. Boğazımı sıcak tutmaya özen gösteriyorum" diye açıkladı.

 Ünlü şarkıcı Züleyha soluğu doktorda aldı!

SEZEN AKSU İLE ŞARKI SÖYLEMEK EN BÜYÜK HAYALİM

Gelecek projelerinden bahseden Züleyha, "TRT’deki programım devam ediyor. Yeni bir single çalışması ve Sevgililer Günü'ne özel bir şarkı üzerinde çalışıyorum. Sezen Aksu’yu ağırlamak istiyorum, onunla birlikte şarkı söylemek hayalim" dedi.

 Ünlü şarkıcı Züleyha soluğu doktorda aldı!

2024 DİLEĞİ: İYİ KALPLİ İNSANLARLA KARŞILAŞMAK

2024 beklentileriyle ilgili konuşan sanatçı, "Geçtiğimiz yıl dostluklarla ilgili zor zamanlar yaşadım. 2024'te tek isteğim iyi kalpli insanlarla karşılaşmak. İnsanların gerçek niyetlerini anlamak bazen zor olabiliyor," ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?
  Magazin

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!
  Magazin

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!
  Magazin

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti
  Magazin

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti

Ezgi Mola oğlu Can ile ilk kez görüntülendi
  Magazin

Ezgi Mola oğlu Can ile ilk kez görüntülendi

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun aşkında flaş gelişme!
  Magazin

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun aşkında flaş gelişme!