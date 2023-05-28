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Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gitti

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gitti. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gitti

İki gün önce ameliyat olan Zeynep Mansur, vücudunda direnler olmasına rağmen hastaneden oy kullanmaya gitti.

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gitti

Şarkıcı, "Ben Cumhuriyet kadınıyım" diyerek, tekerlekli sandalyeyle oy kullandı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gitti

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