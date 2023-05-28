Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gitti

İki gün önce ameliyat olan Zeynep Mansur, vücudunda direnler olmasına rağmen hastaneden oy kullanmaya gitti.

Şarkıcı, "Ben Cumhuriyet kadınıyım" diyerek, tekerlekli sandalyeyle oy kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.