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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık yine tuvalette poz verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bir kez daha tuvalette çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık yine tuvalette poz verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaz aylarında tuvalette çektirdiği kareleri paylaşmış, eleştirilmişti.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık yine tuvalette poz verdi
Şarkıcı, eleştirilmesine rağmen kısa bir süre sonra yine tuvalette poz vermişti.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık yine tuvalette poz verdi
Aradan günler geçmesine rağmen Bastık yine tuvalette çektirdiği kareleri yayınladı.

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