Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık yine tuvalette poz verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaz aylarında tuvalette çektirdiği kareleri paylaşmış, eleştirilmişti.



Şarkıcı, eleştirilmesine rağmen kısa bir süre sonra yine tuvalette poz vermişti.



Aradan günler geçmesine rağmen Bastık yine tuvalette çektirdiği kareleri yayınladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.