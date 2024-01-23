Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan hamam pozları

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, hamama gitti.



Şarkıcı, hamama arkadaşlarıyla gitti.



Bastık, bornozlo poz verdi. Şarkıcı, 'Tosunpaşa' filmindeki hamam sahnesinde çalınan, "O kurnadan bu kurnaya" sözlerini yazdı.



Bastık'a beğeni yağdı.

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