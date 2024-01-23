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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan hamam pozları

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan hamam pozları... İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan hamam pozları

Ünlü şarkıcı Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan hamam pozlarıZeynep Bastık, hamama gitti.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan hamam pozları
Şarkıcı, hamama arkadaşlarıyla gitti.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan hamam pozları
Bastık, bornozlo poz verdi. Şarkıcı, 'Tosunpaşa' filmindeki hamam sahnesinde çalınan, "O kurnadan bu kurnaya" sözlerini yazdı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan hamam pozları
Bastık'a beğeni yağdı.

 

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