Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Zeynep Bastık, İtalya'ya gitti.



Şarkıcı, tatil karelerini



paylaşmaya devam ediyor.



Bastık, bikinili karelerini yayınladı.



Fit vücuduyla dikkat çeken şarkıcıya beğeni yağdı.

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