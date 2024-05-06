Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gecelikle mikrofon başına geçti

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 'Lan' şarkısıyla rekorlar kırmaya devam ediyor.



Şarkıcı, evindeki stüdyoda mikrofona gecelikle geçti.



Bastık, o anları Instagram'dan paylaştı.



Şarkıcı, "Sen deneme bir-ki" yazdı.

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