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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gecelikle mikrofon başına geçti

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gecelikle mikrofon başına geçti. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gecelikle mikrofon başına geçti

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 'Lan' şarkısıyla rekorlar kırmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gecelikle mikrofon başına geçti
Şarkıcı, evindeki stüdyoda mikrofona gecelikle geçti.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gecelikle mikrofon başına geçti
Bastık, o anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gecelikle mikrofon başına geçti
Şarkıcı, "Sen deneme bir-ki" yazdı.

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