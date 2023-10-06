 Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı

Yusuf Güney, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşan ve yeni sezon ürünlerini inceleyen başarılı şarkıcı, "İngiltere’ye kesin dönüş yapıyorum, İstanbul’u terk edeceğim, artık buralardan sıkıldım yakın zamanda temelli İngiltere’ye taşınıyorum" dedi. Başarılı şarkıcının sempatik tavırları ve güler yüzü ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.