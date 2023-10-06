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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı

Yusuf Güney, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

 Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı

Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşan ve yeni sezon ürünlerini inceleyen başarılı şarkıcı, "İngiltere’ye kesin dönüş yapıyorum, İstanbul’u terk edeceğim, artık buralardan sıkıldım yakın zamanda temelli İngiltere’ye taşınıyorum" dedi. Başarılı şarkıcının sempatik tavırları ve güler yüzü ise dikkatlerden kaçmadı.

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