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Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'ten kasımda bikinili poz

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'ten kasımda bikinili poz... İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'ten kasımda bikinili poz

Yonca Evcimik, 3 Kasım'da bikinili poz verdi. Bodrum'a dönen şarkıcı, Instagram'dan paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'ten kasımda bikinili poz
Evcimik, "Bodrum’dan selamlar. Tekrar yaz’a gelmişimdir. Yeni konserler öncesi biraz dinlenme arası" dedi.

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