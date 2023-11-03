Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'ten kasımda bikinili poz

Yonca Evcimik, 3 Kasım'da bikinili poz verdi. Bodrum'a dönen şarkıcı, Instagram'dan paylaşım yaptı.



Evcimik, "Bodrum’dan selamlar. Tekrar yaz’a gelmişimdir. Yeni konserler öncesi biraz dinlenme arası" dedi.

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