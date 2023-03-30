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Ünlü Şarkıcı Yonca Evcimik Ahlaksız Teklifler Aldığını Söyledi

Pop müziğin ünlü ismi Yonca Evcimik, kariyeri boyunca ahlâksız tekliflerle karşılaştığını söyledi: “Teklifleri kabul etmediğim için beni engellemeye çalıştılar.” İşte haberin detayları..

Ünlü Şarkıcı Yonca Evcimik Ahlaksız Teklifler Aldığını Söyledi

Pop müzikte 90’lı yıllara damga vuran sanatçılardan Yonca Evcimik, YouTube programı 'Haber Bahane'ye konuk oldu.

Ünlü Şarkıcı Yonca Evcimik Ahlaksız Teklifler Aldığını Söyledi

Gökay Kalaycıoğlu’nun sorularını yanıtlayan sanatçı, kariyeri boyunca ahlâksız teklifler aldığını ancak hiçbirini kabul etmediğini söyledi: “Bu noktalara gelmem kolay olmadı. Kimseye taviz vermedim. Kimse ‘Şunda ben yardım ettim, destek oldum’ diyemez. İnsanların bana bu tür teklifleri de oldu ama ben kabul etmedim. Her şeyi kendim yapmak istedim. Ahlâksız teklifler aldım. Ben ailemden ve duruşumdan asla ödün vermedim, vermem de. O yüzden bu kadar rahatım. Teklifleri kabul etmediğim için engellemeye çalıştılar. Meyve veren ağaç taşlanır sonuçta. Bunlar dünyada da oluyor, her sektörde var. Miden kaldırırsa kolay yoldan daha hızlı ilerlersin. Benim böyle bir düşüncem olmadı."

Ünlü Şarkıcı Yonca Evcimik Ahlaksız Teklifler Aldığını Söyledi

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