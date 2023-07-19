Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur sevgilisi Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü söyledi

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söyledi.



Tuğçe Tayfur, evlilik yolundan döndüğü nişanlısı hakkında Instagram'dan açıklamalarda bulundu.



Tuğçe Tayfur, "Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun! Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi... Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum. Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp, "İstediğim mekanda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaptım artık!" diye yazdı.

Tayfur, nişandan 16 gün sonra Burak Kalfa ile yollarını ayırmıştı.

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