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Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur hamile olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur hamile olduğunu açıkladı... İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur hamile olduğunu açıkladı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın ile Sivas’ta evlenmişti.

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur hamile olduğunu açıkladı
Çiftin, sürpriz evliliği gündem olmuştu.

 Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur hamile olduğunu açıkladı

Tayfur ultrason kağını paylaşarak, "Ya ne diyorsun? Ay çok heyecanlıyım" yazarak, hamile olduğunu açıkladı.

 Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur hamile olduğunu açıkladı

Çifte, tebrik mesajı yağdı. 

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