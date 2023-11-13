 Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur hamile olduğunu açıkladı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın ile Sivas’ta evlenmişti.



Çiftin, sürpriz evliliği gündem olmuştu.

Tayfur ultrason kağını paylaşarak, "Ya ne diyorsun? Ay çok heyecanlıyım" yazarak, hamile olduğunu açıkladı.

Çifte, tebrik mesajı yağdı.

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