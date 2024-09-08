Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı.



Geçtiğimiz aralık ayında Abdullah Karatay ile nikah masasına oturan şarkıcı,

müjdeli haberi Instagram'dan verdi.



Kandemir, ultrason görüntüsünü yayınladı.



Eşi Karatay ile karelerine Kandemir, 2+süt = nazar boncuğu emojisi koydu.



Şarkıcıya, hayranlarından beğeni yağdı.

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