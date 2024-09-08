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Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı.

 Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı!


Geçtiğimiz aralık ayında Abdullah Karatay ile nikah masasına oturan şarkıcı,

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı!

müjdeli haberi Instagram'dan verdi.

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı!
Kandemir, ultrason görüntüsünü yayınladı.

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı!
Eşi Karatay ile karelerine Kandemir, 2+süt = nazar boncuğu emojisi koydu.

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı!
Şarkıcıya, hayranlarından beğeni yağdı.

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