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Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!

Selen Görgüzel, kaza geçirdi.

 Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!

Şarkıcının ayağındaki bandaj ve gözündeki morluk dikkat çekti.

 Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!

Görgüzel, fotoğraflarını paylaşıp, sevenlerini bilgilendirdi.

 Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!

Şarkıcı, "Nazarını sevdiklerim ne göz varmış yahu sizde.

 Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!


Cumartesi gecesi evet kötü bir kaza atlattım malum kaza bela ayıymış benimde verilmiş sadakam varmış Allah korudu çok şükür.

 Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!

Hatırlamak bile istemiyorum o yüzden detaya girmicem,unuttum gitti.

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!
Önümüze işimize bakmaya devam Arayan soran dostlar arkadaşlar sağ olun varolun. İyi ki varsınız" diye yazdı.

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