 Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!

Selen Görgüzel, kaza geçirdi.

Şarkıcının ayağındaki bandaj ve gözündeki morluk dikkat çekti.

Görgüzel, fotoğraflarını paylaşıp, sevenlerini bilgilendirdi.

Şarkıcı, "Nazarını sevdiklerim ne göz varmış yahu sizde.



Cumartesi gecesi evet kötü bir kaza atlattım malum kaza bela ayıymış benimde verilmiş sadakam varmış Allah korudu çok şükür.

Hatırlamak bile istemiyorum o yüzden detaya girmicem,unuttum gitti.



Önümüze işimize bakmaya devam Arayan soran dostlar arkadaşlar sağ olun varolun. İyi ki varsınız" diye yazdı.

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