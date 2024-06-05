 Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den bikinili pozlar

Selen Görgüzel, tatil için Bodrum'a gitti.



Şarkıcı, havuz keyfi yaptı.

Görgüzel, bikinili karelerini paylaştı.



Şarkıcının fit fiziği beğeni topladı.

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