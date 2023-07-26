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Ünlü şarkıcı Seçil Gür’e Etiler'in göbeğinde uçuş dersi

Seçil Gür 25 Ağustos’ta çıkaracağı ‘Sen Yakıştı’ şarkısı öncesi bakıma girdi. Etiler San Kuaför’de Yusuf Yalmancı’nın ellerine kendisini teslim eden Gür, saçlarını yaz mevsimine uygun olarak ten rengine uyumlu açık tonlarda boyattı ve saç botoksu yaptırdı.

Ünlü şarkıcı Seçil Gür’e Etiler'in göbeğinde uçuş dersi

Çıkışta kuaförün bahçesindeki uçağı görünce şaşkınlık yaşayan güzel sanatçı, yakından görmek için uçağa bindi.

Ünlü şarkıcı Seçil Gür’e Etiler'in göbeğinde uçuş dersi

5 milyon değerindeki uçağın çekilişle San Kuaför’den hizmet alan birine çıkacağını öğrenen Gür, size çıkarsa ne yaparsınız sorusuna, “Yükseklik korkum olduğundan uçak bana çıksa da kullanamam. Bu yaz Fethiye'de 2800 metreden atladım ama yaptığım en büyük aptallıktı. Bir daha olsa yapmam. Satıp ihtiyacı olanlara bağışlamak için uçağın bana çıkmasını isterim, kullanmak için asla” cevabın verdi.

Ünlü şarkıcı Seçil Gür’e Etiler'in göbeğinde uçuş dersi

PİLOTLUK YAKIŞTI

Seçil Gür’e uçma sevgisini aşılamaya çalışan Yalmancı, ise ünlü şarkıcıya korkularını yenmesi için Etiler'in göbeğinde uçak içinde kısa bir uçuş eğitim dersi verdi. Uçak içinde yeni imajıyla poz veren Gür’e 'Pilotluk çok yakıştı', ‘Uçur bizi güzel kaptan’ yorumları yağdı.

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