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Seçil Gür sosyal medyayı salladı

Seçil Gür, “Gidesim Var” ile iddialı geliyor. Seçil Gür müziğiyle olduğu kadar yeni şarkısı için verdiği tanıtım pozlarıyla da çok konuşuluyor. Gür’ün fotoğraf sanatçısı Safa Gülsoy imzalı kırmızı elbiseli pozları sosyal medyada olay yarattı…

Seçil Gür sosyal medyayı salladı

Geçen yıl çıkardığı “Meczup” albümünün başarısının getirdiği rüzgârı arkasına alan Seçil Gür, çalışmaya ara vermiyor. Gür, uzun süredir üzerinde çalıştığı, sözü Kerem Demir (Kerro), müziği Kerem Demir ve Milli B. düzenlemesi ise Milli B. imzalı yeni şarkısı “Gidesim Var” ile tüm dijital platformlarda müzik severlerle buluştu. Kariyerinde yeniliklere açık olduğunu sık sık yineleyen ve bir kez daha yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Gür, “Gidesim Var” için fotoğraf sanatçısı Safa Gülsoy’un objektifinin karşısına geçti. Şarkıcının kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

 Seçil Gür sosyal medyayı salladı

“Nefesim yettiğince sevenlerimle şarkı söylemek istiyorum” diyen Seçil Gür yeni şarkısı “Gidesim Var” ve geniş repertuarı ile bu yaz İstanbul Bodrum, Marmaris, Antalya, Çeşme'de vereceği konserlerde hayranlarıyla buluşacağını söyledi.

Seçil Gür sosyal medyayı salladı

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