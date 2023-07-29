  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcı Robbie Williams ve eşi Ayda Field deniz uçağıyla Bodrum turu yapacak

 Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams, Türkiye’de ilk kez konser verecek. 17 Ağustos’ta Bodrum’da sahneye çıkacak olan Williams, Türkiye’ye ailesiyle gelecek. Aile, konser sonrası Lujo Hotel'in deniz uçağıyla Bodrum turuna çıkacak.

Ünlü şarkıcı Robbie Williams ve eşi Ayda Field deniz uçağıyla Bodrum turu yapacak

Take That grubundan ayrılıp başarılı bir solo kariyere imza atan Robbie Williams, Türkiye’deki dinleyicileriyle ilk kez buluşuyor. İngiliz şarkıcı, 17 Ağustos Perşembe gecesi Bodrum’daki bir otelde sahneye çıkacak. 25 yıllık solo kariyerine dünya çapında 85 milyon albüm satışı, İngiltere’de zirveye ulaşan 13 albüm, 14 single’a imza atan, konserleri izleyici rekorları kıran ve çok sayıda ödül kazanan Robbie Williams, konserinde “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Kids”, “She’s The One”, “Feel”, “Angels” gibi hit şarkılarını seslendirecek.

Ünlü şarkıcı Robbie Williams ve eşi Ayda Field deniz uçağıyla Bodrum turu yapacak

ÖZEL JETLE GELECEKLER

Robbie Williams’a Türkiye seyahatinde 100 kişilik ekibinin yanı sıra Türk asıllı eşi Ayda Field ile çocukları Theodora (9), Charlton (7), Colette (3) ve Beau (2) da eşlik edecek. Aileyi Bodrum’a özel jetle getirecek olan otel, Robbie Williams ve ailesini en iyi şekilde ağırlamak için özel bir hazırlık sürecine girdi. Aile, Konser sonrası otele ait deniz uçağıyla Bodrum’u havadan turlayacak, ayrıca koyları gezecek. Otelin restoranında aileye Türk mutfağından özel lezzetler sunulacak. Çocuklar da dans, seramik, robotik kodlama, resim gibi eğlenceli atölyelerle ağırlanacak. (Hürriyet)

Ünlü şarkıcı Robbie Williams ve eşi Ayda Field deniz uçağıyla Bodrum turu yapacak

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Türkiye'deki ilk konserini verecek Robbie Williams'ı izlemek dudak uçuklatıyor
  Magazin

Türkiye'deki ilk konserini verecek Robbie Williams'ı izlemek dudak uçuklatıyor

Adı Hadise ile anılan Murda sahnede öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu!
  Magazin

Adı Hadise ile anılan Murda sahnede öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu!

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz çocukları olacağını açıkladı
  Magazin

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz çocukları olacağını açıkladı

Ünlü şarkıcı Ece Ronay'dan bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü şarkıcı Ece Ronay'dan bikinili pozlar

Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu Bodrum'da aşka geldi
  Magazin

Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu Bodrum'da aşka geldi

İrem Derici meydan okudu
  Magazin

İrem Derici meydan okudu