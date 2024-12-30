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Ünlü şarkıcı ressam oldu

90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Ali Güven ressam oldu.

Ünlü şarkıcı ressam oldu

90’lara “Ardına Bakma Yolcu“ şarkısı ile damga vuran şarkıcı, sahne yaşantısına Bodrum, İstanbul ve İzmir arası mekik dokuyarak devam ediyor. Şimdilerde resme gönül veren Güven, Nişantaşı’nda sergi açtı. Güven’in yaptığı resimler 25-50 TL arası alıcı buldu.

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