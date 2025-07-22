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Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız klip çekiminde attan düşüp hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız klip çekiminde attan düşüp hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız klip çekiminde attan düşüp hastanelik oldu

Başarılı ve güzel şarkıcı Pınar Yıldız, yeni şarkısı “Cansın” ile dinleyicilerini hem müzikal hem de duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız klip çekiminde attan düşüp hastanelik oldu
Düzenlemesi Okay Barış tarafından üstlenilen şarkının klibi, yönetmen Gökhan Özdemir tarafından eşsiz doğasıyla büyüleyen Artvin’de çekildi.

 Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız klip çekiminde attan düşüp hastanelik oldu

Ancak çekimler sırasında yaşanan talihsiz kaza yürekleri ağıza getirirken güzel şarkıcının geçici hafıza kaybı yaşamasına neden oldu.

Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız klip çekiminde attan düşüp hastanelik oldu
Attan düşen Pınar Yıldız hastaneye kaldırıldı.

 Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız klip çekiminde attan düşüp hastanelik oldu

Tedavi sürecinin uzaması nedeni ile yarım kalan klibin çekimler İstanbul'da tamamlandı.

 Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız klip çekiminde attan düşüp hastanelik oldu

Kazanın ardından hız kesmeden müzik çalışmalarına devam eden Pınar Yıldız, başarılı prodüktör Aerro ile yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor. Sahne performanslarıyla da adından söz ettiren sanatçı, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız klip çekiminde attan düşüp hastanelik oldu
“Cansın”, sözleri Sibel Algan, müziği ise Rif Cohen & Lenny Ben Basat imzası taşıyan güçlü bir eser olarak dikkat çekiyor. Hem duygusal yoğunluğu hem de melodik yapısıyla dinleyicilerde derin izler bırakmaya aday.

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