 Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe yıllar sonra bikinili görüntülendi

Pınar Eliçe, deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı.



19 ve 20 yaşlarında iki çocuğu bulunan şarkıcı, Les Ambassadeurs Otel'in havuz başında Dream Türk kameralarına bikinili yakalandı.

50 yaşındaki ünlü Eliçe, görüntüsü ve düzgün fiziği ile

adeta mankenlere taş çıkarttı.

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