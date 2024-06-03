  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe yıllar sonra bikinili görüntülendi

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe yıllar sonra bikinili görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe yıllar sonra bikinili görüntülendi

Pınar Eliçe, deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı.

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe yıllar sonra bikinili görüntülendi
19 ve 20 yaşlarında iki çocuğu bulunan şarkıcı, Les Ambassadeurs Otel'in havuz başında Dream Türk kameralarına bikinili yakalandı.

 Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe yıllar sonra bikinili görüntülendi

50 yaşındaki ünlü Eliçe, görüntüsü ve düzgün fiziği ile

 Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe yıllar sonra bikinili görüntülendi

adeta mankenlere taş çıkarttı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir modaya uydu
  Magazin

Demet Özdemir modaya uydu

Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi?
  Magazin

Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi?

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı
  Magazin

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı

Lösemi hastalığına yakalanan Devran İskender sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
  Gündem

Lösemi hastalığına yakalanan Devran İskender sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'dan romantik mesaj!
  Magazin

Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'dan romantik mesaj!

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal Şaşmaz'ın çocuklarıyla AVM turu
  Magazin

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal Şaşmaz'ın çocuklarıyla AVM turu