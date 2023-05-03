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Ünlü şarkıcı Pamela müzik dünyasına döndü

Ünlü şarkıcı Pamela'nın kayıtları İstanbul'da gerçekleştirdiği "Söz" şarkısının prodüktörlüğünü Ufuk Kevser üstleniyor. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Pamela müzik dünyasına döndü

Pamela, popüler kaygılardan uzak yolculuğunu sürdürüyor. Kayıtları İstanbul'da gerçekleştirilen "Söz" şarkısının prodüktörlüğünü Ufuk Kevser üstleniyor. Melodik pop ve synth melodiler "Söz"de en minimalist haliyle bir araya gelerek büyülü bir atmosfer ortaya çıkarıyor. Sözü ve müziği Orçun Çetin'e ait olan şarkının aranjörlüğünü üstlenen isim yine Ufuk Kevser oldu.

Yeni bir başlangıç noktasından yola çıkıp kendini her zaman yenileyen ve genç yetenekleri yanına alarak yoluna devam eden sanatçı, büyüleyici müzikal yapıtlar sunmaya devam ediyor. Sanatçının müzik kariyerindeki bu adım her ne kadar yeni bir yolculuk gibi görünse de aslında sanatçının ilk dönem albümleriyle eski bir flört olarak da kabul edilebilir.

 Ünlü şarkıcı Pamela müzik dünyasına döndü

Pamela’nın ‘Söz’ için hisleri
Tek bir söz çok ses çıkarabilir, büyük cümlelerden daha anlamlı ve daha gerçek ifadelere imkân verebilir. Şarkıların ardında, kulaklarda kimsenin kendinde bulamayacağını sandığı tek bir söz, bir iz, bir melodi kalır. Aynı sözler ve aynı seslerden uzaklaşarak yeni sözlerle yeni şeyler anlatmak, yeni seslerle yeni müzikler üretme gayreti devam eder.’

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