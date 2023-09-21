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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü

Nazan Öncel, hava almak için İstanbul Kemerburgaz'daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz üst kat balkondan düşen saksıyla neye uğradığını şaşırdı. Üst kattan düşen saksı başını sıyırıp omzuna çarpan sanatçı ölümden döndü.

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü
Instagram hesabından yere düşerek parçalanan saksının fotoğrafını yayınlayarak başına gelen talihsiz kazayı anlatan sanatçı, "Biraz hava alayım diyerek bahçeye çıkayım dedim, çıkar çıkmaz benim orta katın balkonundaki koca saksı başımı sıyırıp omzuma çarparak yere düştü. Görünmez kaza işte. O adımı atmasaydım belki de 'Nazan Öncel başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu' diye yazılıp çizilecekti. Hayat bir pamuk ipliğine bağlı… İyi ki de varsın diyenleriniz çok olsun; güzel bakın kendinize" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü

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