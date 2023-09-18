 Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Eda ile fotoğrafını paylaştı. Şarkıcı, yeni sevgilisi için Londra'da müzik stüdyosu açacağı iddia edilmişti.

Şarkıcı, Sitare Akbaş ile ayrıldıktan sonra Eda ile aşk yaşamay başlamıştı.

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