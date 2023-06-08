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Ünlü şarkıcı Mine Koşan canımız tehlikede diyerek mahkemeye koştu

Mine Koşan'la kız kardeşi, mülk sahibinin evden çıkmaları için baskı yaptığını öne sürdü. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Mine Koşan canımız tehlikede diyerek mahkemeye koştu

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; İstanbul Şişli'de 3 yıl önce daire kiralayan sanatçı Mine Koşan'la kardeşi Ayda Koşan, ödemeyi aksatmamasına rağmen evden çıkmaları için baskı yapan mülk sahibi M. İhsan B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre ev sahibi, Koşan kardeşleri arayıp "İki adam yollar sizi evden aldırtırım, sizi öldürürüm" diyerek tehdit etti.

Ünlü şarkıcı Mine Koşan canımız tehlikede diyerek mahkemeye koştu
"CANIMIZ TEHLİKEDE"

Dilekçesinde hayatından endişe duyduğunu belirten Ayda Koşan, "Başıma bir iş gelirse sorumlusu ev sahibimdir" dedi. Savcılık soruşturma başlatırken mahkeme de zanlı hakkında 1 ay tedbir kararı aldı. Suçlamaları reddeden İhsan B. "İddialar karşısında şaşkınlık içerisindeyim" diyerek karara itiraz etti. Hakim itirazı reddetti.

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