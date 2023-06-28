Mine Koşan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Şarkıcı, Şişli'de kardeşi Ayda Koşan ile oturdukları dairenin aylık ödemesini aksatmamasına rağmen evden çıkmaları için baskı yapan mülk sahibi hakkında suç duyurusunda bulunmalarına, "Mahkemeler bu davalarla dolu... Herkes şikayetçi. Tehditler aldım. Konuşmam yasak" dedi.



Koşan, "Son dönemde bu haberler sürekli gündem oluyor. Sizce nasıl çözüm olunmalı?" sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili çalışmalar yaptığını düşünüyorum. İnşallah insanlar mağdur olmaz" yanıtını verdi. Şarkıcı, "Sahne için gelen tekliflerde seçici misiniz?" sorusuna, "Verilen sözlere dikkat ederim. Taahhütler yerine geldiği zaman sorun olmuyor. Her yerde sahne almıyorum. Seçiciyim" cevabını verdi. Koşan, yeni şarkıların yolda olduğunu belirtti.

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