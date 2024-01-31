Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nın Maldivler pozu

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi.



Çift, balayı için Maldivler'i tercih etti.



Mosso, tatilden döndükten sonra Maldivler karelerini paylaşmaya başladı.

Şarkıcı, bikinili karelerini yayınladı.

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