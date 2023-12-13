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SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi... İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Müzisyen Kurtuluş Kuş, kuzeniyle nişanlıyken Selin Berköz ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi

Şarkıcı, son dönemde 'Kısmetse Olur' programına katılan Berköz ile birlikteyken ondan nişanlı olduğunu sakladığı söyleniyor.

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi
Berköz ile iki yıldır birlikte olan Kuş'un o dönemde Mersin'de yaşayan akrabasıyla evlilik planı yaptığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi

Selin Berköz'ün müzisyenin kuzeniyle evleneceği haberini sosyal medya hesaplarında gördüğü konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi

Berköz, programda kolundaki KK yazılı ve kuş dövmelerini sorulduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi

Kurtuluş Kuş, kuzenine evinde evlenme teklifi anı paylaşıp, "Kanka siz çıkın benim biraz işim var. Evleniyorum" diye yazmıştı.

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi
Çift, bu ayın 28'sinde Ankara'da dünyaevine girecek.

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi

Berköz ise sevgilisinin nişanlı olduğunu öğrendikten sonra ilişkisini bitirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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