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Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu!

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu!

Kurtuluş ve Nezaket Kuş çiftinin bebeği Aden Mira, bu sabah dünyaya geldi.

 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu!

3.14 kg olarak doğan Aden Mira, sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı.

 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu!

Şarkıcı, doğuma da girdi.

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