 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu!

Kurtuluş ve Nezaket Kuş çiftinin bebeği Aden Mira, bu sabah dünyaya geldi.

3.14 kg olarak doğan Aden Mira, sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı.

Şarkıcı, doğuma da girdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.