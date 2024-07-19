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Ünlü şarkıcı Karsu sevgilisi Mike Schrama ile evleniyor

Ünlü şarkıcı Karsu sevgilisi Mike Schrama ile evleniyor. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Karsu sevgilisi Mike Schrama ile evleniyor

Karsu sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Şarkıcı, kına gecesi yaptı.

Ünlü şarkıcı Karsu sevgilisi Mike Schrama ile evleniyor
Karsu, geceden karelerini paylaştı.

Ünlü şarkıcı Karsu sevgilisi Mike Schrama ile evleniyor

Çift, kınada şarkı da söyledi.

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