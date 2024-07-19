Ünlü şarkıcı Karsu sevgilisi Mike Schrama ile evleniyor

Karsu sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Şarkıcı, kına gecesi yaptı.



Karsu, geceden karelerini paylaştı.

Çift, kınada şarkı da söyledi.

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