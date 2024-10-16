 Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Karsu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama ile temmuz ayında evlendi.

Temmuz ayında dünyaevine giren şarkıcı, hamile olduğunu açıkladı.



Şarkıcı, "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!" diye yazdı.



Karsu'ya beğeni yağdı.

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