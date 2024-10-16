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Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Karsu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama ile temmuz ayında evlendi.

 Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı

Temmuz ayında dünyaevine giren şarkıcı, hamile olduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı
Şarkıcı, "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!" diye yazdı.

Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı
Karsu'ya beğeni yağdı.

 Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladıÜnlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladıÜnlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı

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