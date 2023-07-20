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Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatile gitti.

 Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı

Şarkıcı, bikinili karesini yayınladı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı
Derici, "Ati’yle Yaz Gülü" diye yazdı. Şarkıcının sevgilisinin baş harfi 'A' olan kolye takması dikkat çekti. 

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