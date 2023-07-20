 Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatile gitti.

Şarkıcı, bikinili karesini yayınladı.



Derici, "Ati’yle Yaz Gülü" diye yazdı. Şarkıcının sevgilisinin baş harfi 'A' olan kolye takması dikkat çekti.

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