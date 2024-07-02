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Ünlü şarkıcı İrem Derici'den tatil pozları

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den tatil pozları. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den tatil pozları

Şarkıcı İrem Derici, tatile çıktı. Şarkıcı, kırmızı bikini tercih etti.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den tatil pozları

Derici o anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den tatil pozları
Şarkıcının, tatile gelmeden önce bavulu kaybolmuştu.

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