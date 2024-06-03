Ünlü şarkıcı iddialı konuştu! “Aldatılırsam cinsiyet değiştiririm”

Müzik kariyeri ve özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlatan Hatice yaptığı açıklamalar ile de dikkat çekti.

ALDATILIRSAM CİNSİYET DEĞİŞTİRİRİM

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Hatice bir süredir aşk yaşadığı, oyuncu Ali Kemal Sarı ile olan ilişkisi hakkında da çarpıcı sözler söyledi. Aldatıldığımı görürsem cinsiyet değiştiririm diyen Hatice “Ali Kemal bey ile ilişkimiz ve güvenimiz öyle ki, bir gün beni aldattığını gözlerim ile görürsem, gerçekten gider cinsiyet değiştiririm. Ali Kemal, artık benim son noktam, eğer ki bir aldatma söz konusu olursa yemin ediyorum erkek olurum bir daha da asla evlenmem” sözleriyle dikkat çekti.

BAYHAN BABAMIN KOYUNLARI GİBİ

Bayhan’ın son zamanda çıkardığı ve fenomen haline gelen “tiryakinim” cover’ı ile ilgili de konuşan Hatice’nin bir yayında koyun gibi söylemiş sözleri hatırlatılınca “ evet söyledim yine söylüyorum, benim babam kuzu yetiştirirdi, onun sesini duyunca direk o kuzular aklımda geliyor babamın koyunu çıktı diyorum. Ben bu şarkıyı dinlerken çok keyif alırdım ama Bayhan olmamış söyleyememiş” sözlerini yineledi.

TÜP BEBEK YAPTIRMAYI DOĞRU BULMUYORUM

Tüp bebek ile ilgili de konuşan Hatice asla yaptırmayacağı bir uygulama olduğunu söyledi. Her şeyin organik olması gerektiğini söyleyen Hatice “Ben asla istemem, dalından meyveyi yemek varken neden gidip manavdan alayım” benzetmesi ile tüp bebek sahibi olmak için sabırsızlıkla bekleyen ailelerin tepkisini çekecek gibi görünüyor. Çocuk olmadığı sürece evliliğin saçma olduğunu söyleyen Hatice “ bir gün çocuk yapmaya karar verirsem o gün evlenirim yoksa evlilik düşünmüyorum” diye de ekledi.

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