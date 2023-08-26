 Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kombini takipçilerinden beğeni topladı

Hera Aslan, kombiniyle dikkat çekti.

Ozan Doğulu ile sevgili olan şarkıcınıın kareleri beğeni topladı.

Aslan, beş kare paylaştı.

Şarkıcı, fotoğrafları, "Evimin terası ne güzelmiş" notuyla paylaştı.

Aslan'a ateş ve alev emojisi yağdı.

Şarkıcı, karelerine kelebek emojisi koydu.

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