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Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kombini takipçilerinden beğeni topladı

Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kombini takipçilerinden beğeni topladı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kombini takipçilerinden beğeni topladı

Hera Aslan, kombiniyle dikkat çekti. 

 Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kombini takipçilerinden beğeni topladı

Ozan Doğulu ile sevgili olan şarkıcınıın kareleri beğeni topladı.

 Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kombini takipçilerinden beğeni topladı

Aslan, beş kare paylaştı. 

 Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kombini takipçilerinden beğeni topladı

Şarkıcı, fotoğrafları, "Evimin terası ne güzelmiş" notuyla paylaştı. 

 Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kombini takipçilerinden beğeni topladı

Aslan'a ateş ve alev emojisi yağdı. 

 Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kombini takipçilerinden beğeni topladı

Şarkıcı, karelerine kelebek emojisi koydu. 

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