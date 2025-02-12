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Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi

Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi

Halsey, Kanadalı oyuncu Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi.

 Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğini geçen yıl bitiren Amerikalı şarkıcı,

 Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi

geçtiğimiz aylarda Avan Jogia ile nişanlanmıştı.

 Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi

Halsey, sevgilisiyle olan karelerini Instagram'dan paylaştı.

Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi
Şarkıcı, "Mutlu yıllar.Avan Jogia'nın daha iyi resimlerim var ama kendim için saklamak istiyorum.

 Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi

Yapabilseydim ben de aynı şeyi tüm varlığınızla yapardım. Gelecek 67 yıl daha hayatımızı aydınlat.

 Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi

Süper star çocuk hayat dünyamın ateşi gözlerimde" dedi.

Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi
Halsey geçtiğimiz günlerde, Alev Aydın'la birlikteliğinden olan 3 yaşındaki oğlu Ender ile nişanlısı Jogia'nın çok iyi anlaştığını söylemişti.

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