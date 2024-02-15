 Ünlü şarkıcı Günseli Deniz iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda Amerikalı iş insanıyla evlenmişti! Ünlü şarkıcı hamile olduğunu bu pozla duyurdu

Günseli Deniz, iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda Amerikalı iş insanı Nekarios Monzae ile evlenmişti.

Şarkıcı, hanile olduğunu açıkladı.

Deniz, pozları Instagram'dan paylaştı.



Şarkıcı, "Aylar önce biz evliliğimizin ikinci yılını kutlarken en güzel hediyemiz yukarılardan geldi" diye yazdı.

hayatını birleştirdi.

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