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Ünlü şarkıcı Günseli Deniz iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda Amerikalı iş insanıyla evlenmişti! Ünlü şarkıcı hamile olduğunu bu pozla duyurdu

Ünlü şarkıcı Günseli Deniz hamile olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Günseli Deniz iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda Amerikalı iş insanıyla evlenmişti! Ünlü şarkıcı hamile olduğunu bu pozla duyurdu

Günseli Deniz, iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda Amerikalı iş insanı Nekarios Monzae ile evlenmişti.

 Ünlü şarkıcı Günseli Deniz iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda Amerikalı iş insanıyla evlenmişti! Ünlü şarkıcı hamile olduğunu bu pozla duyurdu

Şarkıcı, hanile olduğunu açıkladı.

 Ünlü şarkıcı Günseli Deniz iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda Amerikalı iş insanıyla evlenmişti! Ünlü şarkıcı hamile olduğunu bu pozla duyurdu

Deniz, pozları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü şarkıcı Günseli Deniz iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda Amerikalı iş insanıyla evlenmişti! Ünlü şarkıcı hamile olduğunu bu pozla duyurdu
Şarkıcı, "Aylar önce biz evliliğimizin ikinci yılını kutlarken en güzel hediyemiz yukarılardan geldi" diye yazdı.
hayatını birleştirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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