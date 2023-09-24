  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisi Osman Şahin ile barıştı mı?

Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisi Osman Şahin ile barıştı mı? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisi Osman Şahin ile barıştı mı?

Göksel, iki yıldır kendisinden 15 yaş küçük müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşıyordu.

Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisi Osman Şahin ile barıştı mı?

İkilinin ilişkisi sürpriz bir şekilde sona ermişti.

Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisi Osman Şahin ile barıştı mı?

Ancak ikilinin hala iş için görüşmeye devam ettiği iddia edilmişti. Göksel ve Osman Şahin önceki gün Kuruçeşme’de bir mekanda görüntülendi. İkilinin samimi halleri kafalarda soru işareti bıraktı.

Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisi Osman Şahin ile barıştı mı?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi
  Cemiyet

Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi

Hadise mavi elbisesiyle konuşuldu
  Magazin

Hadise mavi elbisesiyle konuşuldu

Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın'dan meslektaşlarına ağır gönderme
  Magazin

Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın'dan meslektaşlarına ağır gönderme

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, 'Sinemamızın Yüzü' oldu
  Magazin

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, 'Sinemamızın Yüzü' oldu

Devrim Özkan bu sene adından çok söz ettirecek
  Magazin

Devrim Özkan bu sene adından çok söz ettirecek

Aslı Bekiroğlu'nun tarzı dikkat çekti
  Magazin

Aslı Bekiroğlu'nun tarzı dikkat çekti