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Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ismini geri aldı

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ismini geri aldı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ismini geri aldı

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız, bir meslektaşı Gökçe Kırgız olarak sahneye çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ismini geri aldı

(Gökçe Kırgız)

Şarkıcı, meslektaşına isim davası açmıştı.

 Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ismini geri aldı

Gökçe Kırgız açtığı kazandığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ismini geri aldı

Şarkıcı, "2020 yılında başlatmış olduğumuz hukuk mücadelimizin karar duruşması bugündü. Haklı mücadelimizde şahsım adına olumlu çıkan kararı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Süreç boyunca bana destek olan başta sevgili avukatım Melik Bey, sevgisini iyi dileklerini ileten ve hep yanımda olan sevgili ailem, dostlarım, sanatçı dostlarım, basın mensupları ve en önemlisi siz değerli dinleyenlerime, sevenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Marka davamızı kazanmış olsak da, hukuk sürecimiz isim benzerliğinin sürmesi sebebiyle devam edecek.. Bu yolculukta sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim" dedi.

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