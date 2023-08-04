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Ünlü şarkıcı Faruk K. üzücü haberi açıkladı! Doktoru denize ve havuza girmesini yasakladı

Ünlü şarkıcı Faruk K. üzücü haberi açıkladı! Doktoru denize ve havuza girmesini yasakladı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Faruk K. üzücü haberi açıkladı! Doktoru denize ve havuza girmesini yasakladı

Evo Holding Yönetim Kurulu, 14'üncü yıl kutlamasını Ya Sonra Ortaköy’de kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yaşlak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evrim Yaşlak, iş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Uzun yıllardır yapmış oldukları dijital yatırımlar ve organizasyonlarla birçok ilke imza atan Evo Holding, sektöre girişinin 14'üncü y Yıl kutlaması ve basın lansmanına katılım oldukça yoğundu. Yaklaşık 90 özel davetlinin katılımıyla gerçekleşen basın lansmanı, adeta bir görsel şölene dönüştü. 2023- 24 yılında yapacakları yeni girişimlerini anlattıkları lansman sonrası, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence devam etti. Lansmana Cem Özer ve Faruk K. gibi isimler katıldı.

Ünlü şarkıcı Faruk K. üzücü haberi açıkladı! Doktoru denize ve havuza girmesini yasakladı
Sağlık sorunu yaşadığını belirten Faruk K., "1.5 ay önce alnımın ortasında yağ lezyonu çıktı. Bir haftada fındık kadar büyüdü çok şükür ama patoloji sonuçlardan çok şükür kötü bir şey çıkmadı. Doktor, 'Bakteriyel virüs' dedi. İki hafta sonra boynumda çıktı. 'Bundan sonra birkaç bölge de daha çıkacak' dedi. Yaz döneminde ter ve sıcaktan bütün vücuda yayılabilir. Denize girmem yasak. Bu durum canımı sıktı. Her gün doktora gidip yaktırıyorum. Yaktırıp üzerine krem sürüyorum. Bir de kolesterol çıktı. Mümkün olduğu kadar perhiz yapmam lazım. Vücuduma yayılmasından korkuyorum. Görüntü olarak sinir bozucu..." dedi. 

Ünlü şarkıcı Faruk K. üzücü haberi açıkladı! Doktoru denize ve havuza girmesini yasakladı

 

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