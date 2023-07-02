 Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan'dan şok iddia! Silah zoruyla konser verdi!

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Şarkıcı Elif Buse Doğan, konser ücretini alamadığı için mahkemelik olduğu organizatör Fatih Gül'ün katıldığı magazin programında hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu ileri sürdü. Nisan 2022'de organizatör Fatih Gül ile bir konser anlaşması imzalayan Doğan, konser ücretini alamayınca icra yoluyla tahsilat yaptı.

Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına çıkan Fatih Gül de şarkıcı hakkında bazı iddialarda bulundu. Organizatör Fatih Gül, "Sahneye çıkmaktan vazgeçti. İkna ettik. Aldığı parayı SMA hastası çocuğa bağışlayacağını söyledi fakat onu da yapmamış" dedi.

Doğan ise yaşanan gelişmelerin ardından şu açıklamayı yaptı: "Fatih Gül, konser ücretimi ödemediği gibi kardeşime silahını göstererek tehdit etmiştir. SMA'lı bebeğe de bağışımı yaptım."

Ünlü şarkıcı, bununla da yetinmedi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak organizatör Fatih Gül hakkında suç duyurusunda bulundu. Doğan'ın, avukatı aracılığıyla sunulan dilekçesinde; "Programda müvekkilime doğrudan hakaret edilmiştir. Sosyal medyadan asılsız paylaşımlar yapılmış, müvekkilimin kişilik hakları zedelenmiştir. Elazığ konserinden önce Fatih Gül, kardeşine silah gösterdiği için müvekkilim korkuya kapılmıştır" denildi.

KORUMA TALEP ETTİ

Elif Buse Doğan, Fatih Gül ve magazin programı yetkililerinin 'Hakaret', 'İftira' ve tespit edilecek suçlardan haklarında dava açılmasını talep etti. Şarkıcı aynı zamanda koruma kararı ve yayın yasağı talebinde bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.