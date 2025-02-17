 Ünlü şarkıcı Ece Seçkin karda yorganla poz verdi!

Ece Seçkin, kar tatiline çıktı.



Şarkıcı, yorganla poz verdi.



Seçkin'in karelerine beğeni yağarken,

gündem oldu.

Sevenleri, "Değişik tarz olmuş" mesajını gönderdi.

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