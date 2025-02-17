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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin karda yorganla poz verdi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin karda yorganla poz verdi! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin karda yorganla poz verdi!

Ece Seçkin, kar tatiline çıktı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin karda yorganla poz verdi!
Şarkıcı, yorganla poz verdi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin karda yorganla poz verdi!
Seçkin'in karelerine beğeni yağarken,

 Ünlü şarkıcı Ece Seçkin karda yorganla poz verdi!

gündem oldu.

 Ünlü şarkıcı Ece Seçkin karda yorganla poz verdi!

Sevenleri, "Değişik tarz olmuş" mesajını gönderdi.

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