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Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi

Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünde yorumladığı 'İnsafsız/Bir Sana Yandım' ile dijital platformlarda liste başı olmayı başaran Doğuş, bundan sonra daha çok ekranlarda ve sahnelerde olacağını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi
TV8'de ekrana gelen '2. Sayfa' programına konuk olan Doğuş, "Dinleyiciden sarı kart yemiş gibiydim, ben de evlatlarımla vakit geçirip dinlenmek istedim.

Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi

12 Ocak’ta son eserim Babam şarkısı sevenlerimle buluşacak. Sonrası da peşpeşe gelecek. Sürpriz projelerim var, bu yıl Doğuş yılı olacak” dedi.

Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi
Yeni imajıyla 'Peaky Blinders' dizisindeki Tommy Shelby’i canlandıran Cillian Murphy'e benzetilmesine sanatçı, “Beyaz saç ve sakalımla daha karizmatik olduğumu söylüyorlar. Bu imajımla uzun soluklu bir dizide başrol oynayabilirim. İyi bir proje gelirse dizilerde beni görebilirsiniz. Sevenlerim bundan böyle beni daha sık görecek” diyerek dizi oyunculuğuna da yeşil ışık yaktı.

 Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi

İbrahim Erkal’ın şarkısını nasıl bu denli içten okuduğu sorulunca Doğuş, “İnsafsız şarkısını okumak için Hilmi Elitez ile İzmir’den yola çıktık, sabaha karşı İstanbul’a vardığımızda rahmetlinin mezarına gittik, duamızı ettik. Sabah saat 10.00’da stüdyodaydım, tek seferde okudum, yanımda İbrahim Abi de vardı, birlikte okuduk” dedi.

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