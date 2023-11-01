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Ünlü şarkıcı Cemre Kemer hamile olduğunu duyurdu

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer hamile olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer hamile olduğunu duyurdu

'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2.5 yıl önce kızı Karla'yı kucağına almıştı.

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer hamile olduğunu duyurdu

Şarkıcı, kızının karnını öprüğü anı yayınlayarak hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer hamile olduğunu duyurdu
Kemer, "Hamileler toplansınnnn.. yeniden başlıyoruz" dedi.

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer hamile olduğunu duyurdu
Şarkıcıya tebrik yağdı.

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