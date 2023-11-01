Ünlü şarkıcı Cemre Kemer hamile olduğunu duyurdu

'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2.5 yıl önce kızı Karla'yı kucağına almıştı.

Şarkıcı, kızının karnını öprüğü anı yayınlayarak hamile olduğunu duyurdu.



Kemer, "Hamileler toplansınnnn.. yeniden başlıyoruz" dedi.



Şarkıcıya tebrik yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.