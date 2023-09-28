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Ünlü şarkıcı Can Bonomo Çeşme'ye yerleştiğini söyledi

Ünlü şarkıcı Can Bonomo Çeşme'ye yerleştiğini söyledi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Can Bonomo Çeşme'ye yerleştiğini söyledi

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarındaki Empati'de Can Bonomo'yu konuk etti. Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo Çeşme'ye yerleştiğini söyledi

ÇEŞME'YE YERLEŞTİKLERİNİ AÇIKLADI
Can Bonomo, ailesiyle birlikte Çeşme'ye yerleştiklerini, ilk kez Ahmet Mümtaz Taylan'a açıkladı. Yayımlanmış 3 şiir kitabı olan Can Bonomo, Çeşme'de dördüncü kitabını da yazdığını söyledi, Bonomo bu kez roman yazıyor.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo Çeşme'ye yerleştiğini söyledi
Sesini dedesinin keşfettiğini belirten Can Bonomo: "10-11 yaşlarımda şarkı söylemeye başladım. Sesimin 'dinlenebilir' olduğunu dedem fark etti, dedem TRT'de vokalistti, çok şarkı söylerdim, 'bunun hoş bir sesi var' kanısına varmıştı. Sesim dinlenir ama, ne sesler var abi! Kendime şarkıcı demem yani..."

Ünlü şarkıcı Can Bonomo Çeşme'ye yerleştiğini söyledi

BABALIĞINA PUAN VERDİ!
Can Bonomo, kendi babasından daha iyi baba olmak için uğraştığını belirtirken "Babalığıma 10 üzerinden 9 buçuk veririm" cümlesini kurdu.

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