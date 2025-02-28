Ünlü şarkıcı Çağlayan Topaloğlu ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, ameliyat oldu. Şarkıcının, kasık fıtığının patladığı öğrenildi.



Hemen ameliyata alınan Topaloğlu, Instagram sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Şarkıcı sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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