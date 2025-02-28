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Ünlü şarkıcı Çağlayan Topaloğlu ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Ünlü şarkıcı Çağlayan Topaloğlu ameliyat oldu! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Çağlayan Topaloğlu ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, ameliyat oldu. Şarkıcının, kasık fıtığının patladığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Çağlayan Topaloğlu ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Hemen ameliyata alınan Topaloğlu, Instagram sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Çağlayan Topaloğlu ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Şarkıcı sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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